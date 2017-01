Milano, 20 gen. (askanews) - "Non condivido l'aumento degli abbonamenti dei treni ad alta velocità deciso da Trenitalia, ma noto invece con piacere che anche il ministro Delrio cita la nostra Dote trasporti come modello per le altre regioni". Lo ha scritto in una nota l'assessore regionale lombardo alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, commentando le numerose dichiarazioni sull'annuncio di rincari degli abbonamenti dei Frecciarossa.

"Da tempo - ha continuato Sorte - stiamo lavorando per trovare tutte le soluzioni possibili che consentano ai nostri pendolari di avere servizi migliori a costi invariati. E per il secondo anno di fila siamo riusciti a non chiedere neanche un centesimo di più a chi usa il servizio di Trenord".

"Contemporaneamente con la Dote riusciremo a dare un contributo a chi, con la soppressione dei treni Frecciabianca, non ha alternative all'uso dei più costosi Frecciarossa" ha concluso Sorte.