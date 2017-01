Franco Catracchia fu trovato senza vita sabato in casa a Voghera

Milano, 9 gen. (askanews) - I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 56enne di origine tunisina ritenuto responsabile dell'omicidio del tossicodipendente 47enne romano Franco Catracchia, ucciso a sprangate sabato scorso nella sua abitazione di via Negrotto Cambiasso 70 a Voghera.

Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dai militari pavesi coadiuvati dai loro colleghi di Voghera, il nordafricano, con numero si precedenti e irregolare in Italia, era stato ospitato in casa dalla vittima, con il quale condivideva il consumo di stupefacenti. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite sul valore di alcuni dosi di droga Gli investigatori hanno riferito che il 56enne avrebbe colpito ripetutamente la vittima al volto e alla testa con una barra di metallo, con una violenza tale che sulla scena del delitto la Scientifica aveva recuperato cinque denti. La spranga di ferro era stata poi gettata nei campi poco distanti da via Cambiasso, dove i carabinieri l'avevano recuperata.

Come apparso subito chiaro ai carabinieri, l'assassino è dunque maturato in un contesto molto degradato costituito da tossicodipendenti e spacciatori.

Z.M.L, queste le iniziali dell'arrestato, vive in Italia da 12 anni ed era già stato oggetto di decreti di espulsione. Al momento risulta senza fissa dimora.