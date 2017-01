Milano, 17 gen. (askanews) - Abusi, uccisioni, torture e stupri nel campo libico di Bani Walid. Le vittime sarebbero tutti africani arrivati in Libia nel tentativo di imbarcarsi per l'Europa e poi rapiti da trafficanti di essersi umani, gruppi armati e bande criminali. L'inchiesta milanese è scattata dopo l'arresto, avvenuto il 26 settembre scorso, di un 22enne somalo, Osman Matammud, da parte degli agenti della Polizia Locale di Milano che lo avevano salvato da un vero e proprio linciaggio: alcune sue vittime, ospitate nel centro di Via Sammartini, a due passi dalla Stazione Centrale, lo avevano infatti identificato come proprio aguzzino ed erano pronti ad aggredirlo. Sono state le successive indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini e condotte dai pm Marcello Tatangelo e Luca Gaglio, a far emergere tutte le atrocità compiute nel campo libico.

Il somalo, stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbe uno degli organizzatori dei viaggi in barcone dalla Libia all'Italia. Il costo del viaggio era pari a circa 7.500 dollari. Chi non poteva pagare quella cifra, veniva messo in carcere dove subiva diverse atrocità, comprese torture con la corrente elettrica e violenze sessuali. Lo hanno fatto mettere a verbale le circa 10 persone ascoltate nei mesi scorsi dagli inquirenti milanesi: tutti profughi di origine somala che hanno indicato Matammud come proprio aguzzino, descrivendo nel dettaglio l'inferno vissuto all'interno del campo libico. Alcuni hanno raccontato di due minorenni vittime di continui stupri. Altri di persone morte per le torture subite e di decessi provocati da denutrizione e malattie. Il prossimo 20 gennaio è previsto un incidente probatorio per mettere a confronto la versione di Mutammnud con quella delle sue presunte vittime.