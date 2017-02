Milano, 28 feb. (askanews) - "Lo stop del Governo alla delibera di riduzione dei superticket di Regione Lombardia è sconcertante. Siamo infatti di fronte ad un atteggiamento ambiguo dell'Esecutivo. Faccio notare infatti che dal 2013 al 2015 la Giunta lombarda ha già provveduto con tre manovre ad una prima riduzione della tassazione dei cittadini in tema di salute: nel 2013 con un investimento di 54 milioni di euro per i ticket farmaceutici; nell'estate 2015, stanziando 30 milioni di euro per l'azzeramento del superticket per famiglie con reddito inferiore ai 18.000 € e sempre nell'agosto 2015 rendendo gratuite per le donne soggette a mutazioni genetiche le visite di prevenzione. Eppure in nessuno dei casi il Governo aveva mai eccepito nulla. Come mai ora questo cambio di rotta? Un aspetto su cui è opportuno avviare un'attenta riflessione, in modo da mettere in campo, per il futuro, le necessarie trattative in sede governativa". Così ha dichiarato Mario Mantovani, consigliere regionale lombardo di Forza Italia, in occasione della seduta del Consiglio regionale odierno.