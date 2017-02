Terrorismo, pm Milano: 6 anni e 6 mesi per il "pugile dell'Isis"

Milano, 6 feb. (askanews) - Sei anni e sei mesi per il cosiddetto "pugile dell'Isis", Abderrahim Moutaharrik, e per sua moglie, Salma Bencharrki, 6 anni per Abderrahmane Khachia e 3 anni per Wafa Koraichi. I pm di Milano, Enrico Pavone e Francesco Cajani, hanno chiesto la condanna di tutti i quattro presunti appartenenti della cellula lombarda dello Stato Islamico.

I quattro, tutti di origine marocchina, erano stati arrestati ad aprile scorso con l'accusa di terrorismo internazionale e hanno scelto il processo con rito abbreviato per poter così beneficiare, in caso di condanna, dello sconto di un terzo della pena. Il personaggio chiave del processo milanese è Moutaharrik, ex campione di thai boxe particolarmente conosciuto in Svizzera (si allenava in una palestra di Lugano e, dopo l'arresto, è stato ribattezzato "il pugile dell'Isis"): secondo gli inquirenti milanesi, voleva diventare un "martire di Allah" ed era pronto a compiere un attentato a Roma, facendosi esplodere in Vaticano o davanti all'ambasciata di Israele.

A inchiodarlo sarebbero soprattutto le intercettazioni telefoniche e ambientali: poco prima di essere arrestato, il marocchino avrebbe ricevuto la "tazkia", vale a dire quella "raccomandazione" necessaria per essere arruolati tra i miliziani di Al Baghdadi. A procurargliela, sempre stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato un altro marocchino, Mohamed Koraici, anche lui destinatario di un ordine di arresto per terrorismo internazionale ma irreperibile da anni: secondo gli inquirenti milanesi, già a gennaio del 2015 lasciò Bulciago, paesino in provincia di Lecco dove viveva insieme alla famiglia, e raggiunse la Siria portando con sé anche la moglie, l'italiana Alice Brugnoli (convertita all'Islam con il mome di Aisha), e i tre figli della coppia, di 6, 4 e 2 anni.

