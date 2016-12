Milano, 27 dic. (askanews) - La Questura di Milano ha diffuso la foto di Anis Amri, l'attentatore di Berlino, al suo arrivo in Stazione Centrale a Milano con un treno preso a Torino. Sono le 00.58 del 23 dicembre. Poche ore dopo, alle 3.08, il controllo e la scontro a fuoco mortale con gli agenti di una volante in Piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni, dove Amri è arrivato in autobus.