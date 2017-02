Milano, 14 feb. (askanews) - Abderrahim Moutaharrik, il marocchino ribattezzato "il pugile dell'Isis" (era un campione di thai boxe in Svizzera) che secondo gli inquirenti milanesi voleva partire per la Siria insieme alla moglie e ai suoi due figli per poi rientrare in Italia e farsi esplodere in un luogo simbolo di Roma, è stato condannato a 6 anni di carcere. La pena inflitta a sua moglie, la connazionale Salma Benncharki, è, invece, pari a 5 anni. I pm di Milano, Francesco Cajani e Enrico Pavone, avevano chiesto 6 anni e mezzo di carcere per ciascuno di loro. Il gup Alessandra Simion, titolare del processo celebrato con rito abbreviato, ha inoltre disposto per loro la sospensione della podestà genitoriale.

Condannati anche gli altri due imputati, tutti marocchini e tutti presunti appartenenti alla cellula lombarda dell'Isis: 6 anni per Abderrahmane Khachia e 3 anni e 4 mesi per Wafa Koraichi, che nei giorni scorsi ha ottenuto i domiciliari. L'accusa, per tutti, è terrorismo internazionale.

