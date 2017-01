Milano, 20 gen. (askanews) - "La Lombardia sta facendo tutto il possibile per aiutare le popolazioni terremotate e colpite dall'emergenza neve. Abbiamo dato massima disponibilita' al Dipartimento nazionale di protezione civile che coordina le operazioni. Le nostre squadre sono in azione in aree in cui comunicazioni e viabilita' sono compromesse. La situazione e' in costante aggiornamento e le destinazioni variano a seconda delle esigenze e delle indicazioni delle Sale operative di Regione Marche e Abruzzo". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione di Regione Lombardia, Simona Bordonali.

Un contingente di uomini e mezzi composto dalla Colonna mobile regionale (Ana, A2A e Parco del Ticino) e dalle Colonne mobili provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza Brianza, Mantova, Pavia e Varese è partito nella giornata del 18 gennaio verso Marche e Abruzzo in supporto ai Comuni coinvolti nell'emergenza neve.

"Sono 290 - ha aggiunto l'assessore - i volontari della nostra Protezione civile già mobilitati, e 54 i mezzi speciali e le attrezzature varie per lo sgombero neve già inviati. Sono pronti alla partenza e in attesa di attivazione altri 136 volontari della di Brescia, di Sondrio, della Città Metropolitana di Milano e di altre organizzazioni di volontari".

E' stato attivato anche un elicottero Areu, con personale sanitario a bordo, che al momento è ancora operativo nella provincia di Teramo.