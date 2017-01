Roma, 19 gen. (askanews) - "In queste ore terribili per le popolazioni colpite dal nuovo terremoto e da una anomala ondata di gelo e neve riempie il cuore vedere i tanti volontari della Protezione Civile dei comuni bresciani in partenza per dare il loro aiuto nelle aree colpite dal sisma. La grandezza dell'Italia si vede proprio in questi momenti e anche Brescia ne è protagonista e di questo ne sono orgogliosa. Lo Stato, la Protezione Civile, i volontari ci sono e lavorano da mesi per la ricostruzione del Centro-Italia. A poco servono le inutili polemiche di queste ore che sanno di sterile opportunismo politico".

Lo afferma Miriam Cominelli, parlamentare bresciana e membro del PD in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati seguendo l'evoluzione dell'emergenza post - terremoto nelle regioni gravemente colpite dal terremoto.