Milano, 25 gen. (askanews) - Un pensionato di 72 anni con problemi psichici è stato arrestato dalla polizia nella sua abitazione di via Ornato a Milano per il tentato omicidio della moglie 62enne, rimasta leggermente ferita. Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna ha raccontato di essersi svegliata di soprassalto intorno alle 3.30 della scorsa notte trovandosi il marito a cavalcioni sopra di lei armato di un grosso coltello da cucina. La donna sarebbe quindi riuscita a divincolarsi e a fuggire in cucina inseguita dal consorte che ha però sfondato la porta riuscendo a ferirla alla mano e al braccio prima che lei si chiudesse nel bagno, sfuggendogli definitivamente.

Fortunatamente, i vicini di casa, svegliati dal trambusto e dalle grida della signora, hanno dato l'allarme alla polizia che è intervenuta con gli equipaggi di tre Volanti bloccando l'uomo che era fuori di sé e con il coltello in mano. La donna è stato trasportata in ospedale dove per le ferite riportate ha avuto una prognosi non inferiore ai 20 giorni.

Nel 2004, il pensionato era già stato denunciato per maltrattamenti dalla figlia, che aveva poi ritirato la querela in cambio dell'impegno del padre di farsi ricoverare per farsi curare quella che poi era stata diagnosticata come sindrome bipolare. Una volta tornato a casa, l'uomo aveva continuato a manifestare atteggiamenti violenti.