Milano, 18 feb. (askanews) - La guardia di finanza in servizio al valico turistico di Gaggiolo (Varese) ha denunciato per riciclaggio un 54enne diretto in Svizzera che in un doppiofondo della sua auto nascondeva due lingotti d'oro del peso complessivo di 100 grammi, 9.500 euro in contanti e tre telefoni cellulari completi di schede sim.

Secondo quanto riferito dalle fiamme gialle, si tratta di un ex imprenditore del settore del commercio di orologi e gioielli, proveniente dalla provincia di Udine, che dal 2014 non aveva più presentato la dichiarazione dei redditi risultanto nullatenente.

Insospettiti dai crescenti segni di nervosismo manifestati dall'uomo, i finanzieri hanno deciso di accompagnarlo in caserma per effettuare un controllo più approfondito dell'auto, scoprendo che al di sotto della cuffia che ricopre la leva del cambio, c'era un interruttore che apriva e chiudeva elettricamente la parte del cruscotto lato passeggero riservato all'airbag. Tra il posacenere dell'auto e la colonna del cambio, i finanzieri hanno trovato l'oro, il denaro e i cellulari che sono stati sequestrati insieme con VolksWagen Golf dell'uomo.

La Finanza ha spiegato che sono in corso ulteriori accertamenti per delineare la posizione dell'indagato, in particolare dal punto di vista fiscale.