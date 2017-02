Milano, 20 feb. (askanews) - Dalla tarda notte di giovedì scorso, sono state circa 25 le aggressioni subite a Milano da autisti Ncc (i titolari di licenza "noleggio con conducente") colpiti con lanci di uova da tassisti poi fuggiti sulle loro macchine di servizio. Si tratta solo degli episodi denunciati alla polizia (14 episodi) e ai carabinieri (una decina), che sospettano che, da quando è in atto la protesta dei tassisti, questo genere di raid notturni contro le "berline nere di lusso" siano stati molti di più.

L'ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto alle 4.30 di questa mattina ed è costato la denuncia per minacce di un driver che, bersagliato dalle uova nei pressi della stazione Centrale, ha reagito puntando una pistola giocattolo contro alcuni tassisti e poi si è dileguato. Gli autisti delle auto bianche, negando di aver tirato alcunché, hanno allertato la polizia dando il numero di targa dell'Ncc che è stato intercettato poco dopo da una Volante. Ai poliziotti l'uomo ha ammesso le sue responsabilità spiegando di aver agito per paura e di essersi disfatto nel frattempo della replica dell'arma.

A Milano, in attesa dell'incontro che si terrà domani a Roma tra il ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio, e le associazioni dei tassisti, la protesta delle auto bianche prosegue anche oggi, incurante delle prese di distanze delle sigle sindacali e degli appelli della Prefettura. E tra due giorni, mercoledì 22 febbraio, si apriranno ufficialmente le passerelle della moda che si chiuderanno il lunedì successivo.