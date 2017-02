Milano, 10 feb. (askanews) - La conferma della condanna a 5 anni di carcere già inflitta nel processo di primo grado all'ex consigliere regionale lombardo di Forza Italia Massimo Gianluca Guarischi. L'ha chiesta il sostituto procuratore generale di Milano, Lucilla Tontodonati, nel corso della sua requisitoria nel processo d'appello sul presunto giro di tangenti nella sanità lombarda che vede l'ex fedelissimo di Roberto Formigoni imputato per corruzione aggravata.

Secondo l'accusa, Guarischi avrebbe favorito il titolare della Hermex Italia, Giuseppe Lopresti (che aveva patteggiato la pena a 2 anni e 10 mesi di carcere), in un serie di gare per la fornitura di attrezzature sanitarie. Come contropartita, avrebbe incassato tangenti pari al 3% del valore degli appalti vinti dall'imprenditore: in tutto 447 mila euro, somma già confiscata nel processo di primo grado. Mazzette che sarebbero poi in parte servite a ricompensare Formigoni (indagato per corruzione e turbativa d'asta in un altro filone della stessa inchiesta) con una serie di "vantaggi" e "utilità personali".

