Per Tropeano e Melella estinto il rapporto di lavoro in Polizia

Milano, 7 feb. (askanews) - Anziché arrestarle, avrebbero chiesto il pizzo alle borseggiatrici rom che derubavano i passeggeri in transito alla stazione centrale di Milano per "non denunciarle". Minacciandole che, in caso contrario avrebbero fatto "portare via" i loro bambini. Per questo due agenti della Squadra Mobile di Milano, Cosimo Tropeano e Donato Melella, sono stati condannati a 7 anni di carcere ciascuno. I giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Milano li hanno ritenuti colpevoli di induzione indebita e ricettazione.

Il collegio presieduto da Oscar Magi ha inoltre disposto nei loro confronti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarando estinto il loro rapporto di lavoro con l'amministrazione dello Stato. In pratica, se la loro condanna diventerà definitiva, i due non potranno più lavorare in Polizia.

(segue)