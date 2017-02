Milano, 10 feb. (askanews) - E' stato arrestato dai carabinieri di Trezzano sul Naviglio con l'accusa di aver svaligiato un camion di sigarette nel luglio scorso. In manette è finito un 30enne italiano, residente a Milano.

Gli investigatori dell'Arma sono risaliti a lui al termine di una lunga indagine. L'autotrasportatore vittima della rapina ha raccontato di essere stato avvicinato da due uomini che lo avevano minacciato con un pistola mentre stava scaricando la merce davanti a una tabaccheria di Corsico, costringendolo a farsi consegnare il carico. Qualche giorno più tardi, i militari della Stazione di Trezzano sul Naviglio arrestarono tre cinesi, di età compresa tra i 27 e io 33 anni, sorpresi mentre scaricavano confezioni di sigarette sprovviste della documentazione di accompagnamento e dunque risultate di provenienza illecita. La successiva successiva perquisizione nell'abitazione di uno degli arrestati aveva portato al sequestro di altri scatoloni, pieni di stecche di "bionde" di varie marche, per un valore complessivo di 80 mila euro. Dai successivi accertamenti è emerso che la refurtiva proveniva dalla rapina avvenuta a Corsico.

Le indagini sulla rete dei ricettatori della zona e sulle utenze telefoniche degli arrestati hanno portato all'identificazione del presunto responsabile della rapina. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata disposta dal gip di Milano 27 gennaio scorso ma i carabinieri l'hanno eseguita soltanto oggi perchè l'uomo è risultato irreperibile per un lungo periodo. Per il 30enne si sono così aperte le porte del carcere di San Vittore.