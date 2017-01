Milano, 25 gen. (askanews) - La superstrada che collega Vigevano e Malpensa si deve fare tutta come pensata e approvata perchè è un'infrastruttura fondamentale per la regione. Lo ha detto l'assessore regionale all'Economia, Crescita e Semplificazione, Massimo Garavaglia, rilanciando il dibattito sull'argomento, molto sentito dal territorio e affrontato da poco nell'incontro pubblico promosso dal sindaco di Robecco sul Naviglio Fortunata Barni. "Personalmente mi limito a dire le cose come stanno, riportando fatti e non parlando di futuri ipotetici: o la superstrada si fa, tutta, così com'è stata pensata e approvata in varie sedi, o, se si torna a dibattere e litigare, non si farà più. È un treno che passa una volta, da prendere al volo" ha dichiarato.

"La situazione è chiara: grazie ai fondi garantiti da Regione e Stato, confermati nel Patto per la Lombardia, abbiamo la possibilità concreta di realizzare questa infrastruttura fondamentale. O la facciamo ora, o ne riparleremo forse tra quarant'anni" ha detto Garavaglia, che si è battuto per ottenere questi finanziamenti da senatore. "Quando ero sindaco di Marcallo, ho visto la differenza con la realizzazione della superstrada: il traffico cittadino è sceso da 40.000 macchine al giorno a meno di 2.000. La strada è da fare per combattere inquinamento e code interminabili, ci guadagnano i cittadini, il territorio, le aziende e la viabilità lombarda" ha concluso Garavaglia.

