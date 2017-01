Milano, 10 gen. (askanews) - Sono state circa 94mila le persone che si sono recati a vedere "La Madonna della Misericordia" di Piero della Francesca, la cui esposizione a Palazzo Marino a Milano si è chiusa domenica scorsa dopo 34 giorni. Nella sola ultima settimana, i visitatori sono stati più di tremila al giorno.

"Sono molto fiero dell'attenzione che i milanesi e i turisti hanno riservato in questi giorni alla mostra della 'Madonna della Misericordia' allestita in Sala Alessi, con cui abbiamo omaggiato la città durante le feste" ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sottolineando che "sono stati migliaia i cittadini che hanno deciso di dedicare parte delle proprie giornate di riposo alla scoperta di questa importantissima opera d'arte". "Ringrazio di cuore il Comune di Sansepolcro per aver dato a tutti noi l'opportunità di ammirare da vicino e dal vivo il capolavoro di Piero della Francesca - ha aggiunto il sindaco - questo non è che l'inizio di una proficua collaborazione. Ospitando mostre ed esposizioni di così alto livello, sono certo che Milano continuerà a crescere sempre di più sotto il profilo dell'attrattività culturale".

L'iniziativa meneghina segna infatti l'inizio di una collaborazione tra il Comune di Milano e il Comune di Sansepolcro, che verrà coronata in questo 2017 da due mostre nella città toscana: "Nel segno di Roberto Longhi. Piero e Caravaggio", dal 4 febbraio al 4 giugno, e "Luca Pacioli tra Piero e Leonardo" dal 10 giugno al 5 novembre.

(segue)