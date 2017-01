Milano, 25 gen. (askanews) - E' rapina aggravata in concorso il reato ipotizzato per la brutale aggressione contro tre universitari omosessuali tra i 19 e 24 anni avvenuta intorno alle 4 di domenica scorsa in via Montemartini, in zona Corvetto a Milano. Due di loro (il terzo era riuscito a nascondersi) erano stati massacrati di botte: a uno avevano spaccato il naso, mentre l'altro aveva riportato la frattura della teca cranica per una bottigliata ricevuta in testa. Ad agire era stato un gruppetto composto da 7-8 giovani balordi, che prima di fuggire con il cellulare e il portafoglio di una delle vittime non avevano rinunciato a rivolgergli anche pesanti insulti omofobi.

La "banda", a cui stanno dando la caccia i carabinieri, potrebbe essere responsabile di altre rapine compiute in questi mesi ai danni di clienti del locale notturno e non si esclude che possa essere formata da giovani che vivono proprio nel popolare quartiere Corvetto.

Il portafoglio del giovane era stato ritrovato il giorno seguente, svuotato dei soldi e della carta di credito, da un cittadino che lo aveva portato in una Stazione dell'Arma.