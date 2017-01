Milano, 24 gen. (askanews) - Uno studente di 16 anni è stato operato d'urgenza all'ospedale Niguarda dopo essere stato ferito al torace da un coltellata nei pressi del Politecnico commercio e turismo (Capac) in viale Murillo a Milano, dove il giovane è iscritto. Il 118 è intervenuto intorno alle 14.30 trovando il giovane ferito davanti all'istituto e lo ha trasportato in codice giallo nel nosocomio, dove il codice è stato immediatamente alzato a rosso. La vittima ha riportato una lesione alla milza e al polmone sinistro e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione della polizia intervenuta sul posto e che sta svolgendo le indagini, a colpire lo studente sarebbe stato un giovane nordafricano dopo una discussione sfociata presto in accesa lite con tanto di spintonamenti. Dopo aver sferrato il fendente, l'aggressore è fuggito facendo perdere le proprie tracce.