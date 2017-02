Strage Tribunale Milano, Giardiello condannato per bancarotta

Milano, 14 feb. (askanews) - Condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per il crac della sua società, l'Immobiliare Magenta. Si è chiuso così il processo a carico Claudio Giardiello, l'imprenditore che il 9 aprile 2015 sparò all'interno del palazzo di Giustizia di Milano uccidendo l'avvocato Lorenzo Claris Appiani, il coimputato Giorgio Erba e il giudice Fernando Ciampi. Le prime due vittime vennero freddate all'interno dell'aula del processo che si è chiuso martedì (quella della seconda sezione penale, al terzo piano della cittadella giudiziaria milanese) mentre il giudice Ciampi fu ucciso nel suo ufficio, al secondo piano dell'edificio. Per la cosiddetta "strage del Tribunale di Milano", nel luglio scorso Giardiello venne condannato all'ergastolo in abbreviato dal giudice di Brescia Paolo Mainardi.

Ora per lui è arrivata una nuova condanna per un fallimento aziendale. I giudici della seconda sezione penale del capoluogo lombardo lo hanno, invece, assolto dalle accuse relative alla società Miani, partecipata dall'Immobiliare Magenta (l'accusa aveva chiesto una pena di 8 anni). Altri tre imputati sono stati assolti "perché il fatto non sussiste". Tra questi anche il nipote di Giardiello, Davide Limongelli, rimasto gravemente ferito nella sparatoria del 9 aprile 2015, e il suo ex socio Massimo D'Anzuoni, altro "obiettivo" che l'immobiliarista avrebbe ucciso il 9 aprile 2015 se non fosse stato arrestato a Vimercate mentre cercava di raggiungerlo. Un'altra imputata è invece stata condannata a 2 anni, con la sospensione condizionale della pena.