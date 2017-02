Milano, 22 feb. (askanews) - "Quello che è accaduto ieri a Roma è la fotografia di una politica inconsistente, incapace di decidere, capace solo di rinviare. Una politica che subisce il ricatto dei violenti, senza dignità, senza rispetto per se stessa e per le istituzioni. Una politica debole davanti a ricatti violenti, arrogante di fronte ai deboli e ai bisogni delle persone". Lo scrive su Facebook Stefano Parisi, leader di Energie PER l'Italia.

"In Italia - prosegue Parisi - da tempo immemorabile si va avanti con il 'mille proroghe': una legge che è lo specchio della incapacità di decidere della politica italiana. Si prorogano di anno in anno diritti acquisiti spesso incompatibili con il nostro ordinamento. Proroghe, deroghe, piccoli privilegi, posizioni di rendita che la politica non riesce a chiarire. Succede con le norme della Bolkenstein: da dieci anni esiste una normativa comunitaria alla quale l'Italia si dovrebbe adeguare. Tanti Paesi lo hanno fatto dando stabilità al quadro normativo e proteggendo gli interessi in campo. In Italia di proroga in proroga sono state gettate nell'incertezza decine di migliaia di attività economiche costrette ad una lotta di resistenza nella totale incapacità di programmare il futuro".

"Vi è poi la questione dei taxi - ha aggiunto l'ex candodato sindaco di Milano per il centrodestra. È assolutamente intollerabile la violenza e lo scontro senza regole. La sospensione del servizio pubblico senza preavviso e senza limiti di tempo, la violenza contro chi non condivide la protesta, atti violenti verso forze dell'ordine e inermi cittadini sono comportamenti fuori legge che solo uno Stato debole e cedevole può tollerare. Una cosa è protestare contro la concorrenza sleale di attività di trasporto pubblico svolte fuori dalle regole (Uber Pop), una cosa è l'ottuso e violento contrasto contro una norma che riguarda gli NCC e che non ha nulla a che vedere con i principi della concorrenza. Molti tassisti lo sanno. Molte aziende e cooperative di taxi sanno che la concorrenza si batte con la qualità del servizio e con l'innovazione tecnologica, che nel trasporto urbano può dare vantaggi straordinari".

"Gli interessi generali del Paese - ha concluso Parisi - devono prevalere su tutto il resto. La qualità e l'efficienza del trasporto pubblico urbano sono una priorità per la competitività della nostra economia. Chi opera nel trasporto pubblico locale deve avere a cuore l'interesse generale. Una gestione della mobilità urbana fluida e efficiente è una opportunità di lavoro e di efficienza per tutti. Il fatto che il Ministro dei Trasporti abbia ceduto al ricatto dei violenti e abbia trattato in presenza di una manifestazione violenta e non autorizzata è un ennesimo precedente gravissimo che getta ulteriore drammatico discredito sulle nostre istituzioni. Molto esponenti politici sono scesi in piazza a sostegno della lotta violenta. Questa è un'ennesima prova della inconsistenza e debolezza della nostra rappresentanza politica. I romani che hanno votato la Raggi sappiano che il sindaco non è dalla loro parte, ma dalla parte di chi mette a ferro e fuoco la città per i propri miopi interessi".