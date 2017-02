Il ceo in Italia per annunciare apertura prima caffetteria

Milano, 28 feb. (askanews) - Il sogno di portare Starbucks in Italia, dopo l'apertura della prima caffetteria a Milano, "potrà continuare". Lo ha assicurato il ceo e chairman della nota catena, Howard Schultz, nel capoluogo lombardo proprio per annunciare la prima apertura in Italia nel palazzo delle Poste in piazza Cordusio. Schultz ha detto che "ci saranno altri store" rispondendo alle domande dei giornalisti che chiedevano se ci fosse un piano di crescita nel nostro paese dopo il debutto milanese. "Sì ci saranno altri store, ma prima - ha spiegato - dobbiamo guadagnarci il rispetto dei consumatori italiani".