Milano, 15 feb. (askanews) - Nel futuro prossimo del gruppo San Pellegrino non sono previste altre acquisizioni ma investimenti per la crescita interna. A dirlo il presidente e amministratore delegato, Stefano Agostini, a margine della presentazione del del nuovo flagship factory che sorgerà tra quattro anni a San Pellegrino Terme. "Il portafoglio che abbiamo adesso è forte e ci permette di essere focalizzati - ha spiegato - non pensiamo ad altre acquisizioni". Quello che invece è in programma è "una nuova linea di imbottigliamento dell'acqua nei prossimi due anni" per la quale verranno fatti "12 milioni di euro di investimento". Intanto questa settimana il gruppo controllato dalla Nestlè apre una nuova linea di produzione che realizza 58mila bottiglie da mezzo litro all'ora. Si tratta di bottiglie di plastica in questo caso, mentre quella che aprirà fra due anni "potrebbe essere di bottiglie di vetro".

E proprio a proposito dei due segmenti di mercato, vetro e plastica, Agostini spiega che: "Nel mercato della ristorazione, che è la nostra priorità a livello internazionale, va il prodotto in vetro, però lo stesso tipo di consumatore in occasione di pasti sempre di qualità ma più facili e più veloci preferisce il mezzo litro in plastica che sta diventando una referenza in grande crescita. Mentre la plastica da litro o da litro e venticinque è quella che dà la possibilità alle persone di avere lo stesso tipo di prodotto consumato a casa".

Per questi ultimi prodotto è la grande distribuzione è il principale canale di commercializzazione. "Per il marchio San Pellegrino la gdo a livello totale vale il 30% - ha spiegato Agostini - mentre il resto sono ristorazione e mercato on-the-go".