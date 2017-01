Milano, 28 gen. (askanews) - L'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia, Simona Bordonali, ha inaugurato la nuova sede della Breast Unit degli Spedali civili di Brescia. Una struttura che, secondo la rappresentante dell'esecutivo regionale, è "un punto di riferimento imprescindibile per il territorio". A suo parere "rendere la loro offerta sempre più moderna ed efficiente è un dovere, nell'interesse dei bresciani e di tutti i lombardi".

"In questi anni - ha aggiunto Bordonali - a seguito dell'impossibilità di utilizzare fondi di bilancio per autoinvestimenti, abbiamo scelto di fornire ogni anno una quota di fondi regionali per le manutenzioni di fabbricati, impianti e attrezzature sanitarie che permettono di effettuare lavori significativi per l'utenza. Questi fondi saranno rinnovati anche nel 2017 e permetteranno interventi di questo tipo anche in altre realtà ospedaliere della regione".

"Il Servizio sanitario lombardo è riconosciuto come una vera e propria eccellenza a livello nazionale e non solo. La giunta Maroni - ha concluso Bordonali - grazie all'ottimo lavoro dell'assessore Gallera, sta lavorando per rendere questo servizio ancora più efficiente, razionalizzando le risorse".