Milano, 23 gen. (askanews) - I carabinieri di Cassano d'Adda (Milano) hanno arrestato una 39enne incensurata di origine albanese dopo aver trovato nel rossetto che aveva in borsa tre "palline" di cocaina e 270 euro in contanti.

I militari hanno notato la donna alla guida della propria utilitaria per le strade di Groppello d'Adda (Milano) e un uomo che avvicinarsi al finestrino della sua auto per poi allontanarsi immediatamente. I carabinieri hanno quindi deciso di seguire l'auto senza farsi notare e, giunti in via Milano, le hanno intimato l'alt ed effettuato un controllo trovando il "tubetto" del rossetto che conteneva lo stupefacente e il denaro in contanti. Nel corso della perquisizione della sua abitazione, i militari hanno scoperto in un armadio altri due piccoli contenitori in plastica con sei grammi di cocaina,un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.300 euro in contanti.