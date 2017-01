Milano, 2 gen. (askanews) - Milano sul podio delle migliori università italiane, statali e non. E' il verdetto decretato dall'annuale classifica stilata dal Sole24 Ore sugli atenei del nostro Paese. Nella classifica generale è il Politecnico milanese a conquistare il terzo posto dietro Verona e Trento per quello che riguarda le università statali. Mentre tra i privati brilla l'università Bocconi, al secondo posto dietro la Luiss Guido Carli di Roma, con un punto in meno rispetto all'anno prima. Bronzo all'ateneo San Raffaele che conferma anche quest'anno il suo terzo posto. Degna di menzione tra le statali è anche la crescita fino al quarto posto della Bicocca che nell'ultimo anno ha guadagnato una posizione, mentre bisogna scendere fino al 17esimo per trovare la Statale.

A decretare questo posizionamento nella classifica generale, che vede censiti 61 atenei statali e 15 non statali, la didattica e la ricerca, fattori che pesano in egual modo sul punteggio complessivo. Se si osservano da vicino queste due anime delle nostre università si scopre che il Politecnico è al secondo posto per quanto riguarda la didattica mentre scivola al nono in fatto di ricerca. Tra gli atenei non statali, invece, la Bocconi conferma il suo secondo posto per la didattica mentre è terza sulla ricerca scalzata dal San Raffaele che, se nel primo caso è all'ottavo posto, nella ricerca è primo.

La classifica del Sole nasce dall'elaborazione di una serie di indicatori, 12 per l'esattezza, che raccontano più da vicino il sistema universitario. Tra questi c'è l'attrattività che vede la Bocconi prima e il San Raffaele terzo tra gli atenei non statali, mentre scende, e parecchio, l'appeal per studenti fuori sede degli atenei statali. Il Politecnico è 13esimo mentre bisogna scendere fino al 40esimo posto per ritrovare la Bicocca preceduta al 34esimo posto dalla Statale.

Se il passo successivo alla laurea è trovare un lavoro, un altro indicatore interessante, per quanto parziale, è quello relativo alla percentuale di studenti occupati a un anno dal conseguimento del titolo. Bene il posizionamento della Bicocca, quarta in questa classifica nazionale seguita, al decimo posto, dalla Statale. Non sono, invece, disponibili i dati relativi al Politecnico, così come quelli relativi, tra le private, alla Bocconi. Tra queste ultime una buona posizione è occupata dallo Iulm, quarto, seguito al settimo posto dal San Raffaele.