Milano, 20 feb. (askanews) - I livelli di inquinamento a Milano e hinterland sono tornati di molto sopra il limite di 50 micro grammi per metro cubo di Pm10. Nella giornata di domenica 19 febbraio i valori registrati nelle tre centraline di Arpa Lombardia a Milano Verziere, Senato e Pascal erano rispettivamente 80, 84 e 86 micro grammi per metro cubo. Ad Arese il Pm10 registrato era 84 e 73 a Pioltello Limito. Lo smog resta alto anche nella zona di Monza, con valori registrati superiori a 80 micro grammi per metro cubo. Lo smog è sopra il limite di 50 in tutta la Lombardia. Le condizioni meteo, con l'assenza di piogge e di venti forti prevista anche per i prossimi giorni, contribuiscono a non far disperdere gli inquinanti.