Smog, Sel: la Lombardia soffoca e Maroni fa orecchie da mercante

Milano, 1 feb. (askanews) - "Avvolti da una paradossale indifferenza in attesa della pioggia, da giorni si respira un'aria densa di inquinanti pericolosi per la salute pubblica, con numeri che, a partire da un Pm10 tre volte sopra i limiti in tutta la Lombardia, dovrebbero creare allarme e produrre iniziativa. E invece Maroni e la sua maggioranza non solo non si curano di definire strategie di lungo periodo ma nemmeno intervengono nell'immediato con misure di emergenza che limitino la circolazione e l'utilizzo dei veicoli sull'intera rete stradale lombarda". Lo ha denunciato la capogruppo regionale lombarda di Sel, Chiara Cremonesi, commentando i dati sull'inquinamento che le centraline Arpa continuano a registrare.

"Perché se un sindaco ferma le auto e il collega del comune confinante non fa altrettanto, la misura si rivela inefficace contro lo smog e il disagio penalizza inutilmente una parte dei cittadini" ha proseguito Cremonesi, aggiungendo che "ben si capisce come risulti fondamentale un ruolo di coordinamento da parte della Regione. E il punto non sono gli strumenti legislativi, che pur già ci sono, ma la volontà politica, che al contrario in tutta evidenza manca". "Non possiamo accettare - ha concluso l'esponente di Sel - che mentre la Lombardia soffoca, Maroni continui colpevolmente a fare orecchie da mercante su un tema che dovrebbe occupare uno dei primi posti nell'agenda, attualmente tutt'altro che fitta, delle sue priorità".