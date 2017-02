Milano, 8 feb. (askanews) - "Quella è una decisione presa è indietro non torniamo. Ci abbiamo riflettuto molto. È stata una decisione presa e troviamo anche sia logica. Non la vogliamo mettere in discussione assolutamente". E' netta la risposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai giornalisti che gli chiedevano conto della mozione presentata dalla Lega in Regione per confermare l'esenzione dal pagamento del ticket di ingresso nella ztl anche per Gpl, metano e bifuel. Per questi veicoli dal 13 febbraio l'ingresso in Area C a Milano costerà 5 euro.