Smog, Pd Lombardia: serve limite velocità e mezzi pubblici gratis

Milano, 1 feb. (askanews) - "Sull'esempio di quanto deciso dai nostri confinanti del Canton Ticino, riproponiamo a Regione Lombardia di imporre il limite su strade e autostrade almeno dei 90 chilometri orari, come abbiamo già chiesto in passato. E soprattutto di rendere i mezzi pubblici e i treni gratuiti". E' quanto chiedono i consiglieri regionali lombardi del Pd e componenti della VI Commissione Ambiente, Giuseppe Villani, Laura Barzaghi e Agostino Alloni.

"È chiaro che sarebbe un intervento emergenziale, limitato ai giorni in cui non si respira più, ma anche rivoluzionario. E sicuramente poco popolare" riconoscono i consiglieri, sottolineando che "però già il fatto di permettere a chiunque di salire su qualsiasi mezzo gratuitamente, almeno nei giorni critici, potrebbe compensare il 'fastidio' per il limite imposto". Ma le richieste a Maroni di Villani, Barzaghi e Alloni vanno oltre. "Serve un'iniziativa della Regione per regolamentare i negozi - hanno spiegato - che in pieno inverno, con il riscaldamento al massimo, lasciano tutto il giorno le porte di ingresso aperte: la dispersione termica è il peggior nemico della nostra salute perché spinge a utilizzare di più i sistemi di riscaldamento che producono di conseguenza più esalazioni. Assurdo". "In tutto questo, è evidentemente necessario che proprio la Regione faccia da regia e si prenda completamente la responsabilità di decidere cosa imporre ai Comuni, ai cittadini, alle attività produttive" hanno spiegato i consiglieri Pd, ribadendo il concetto che "Maroni prenda la situazione in mano, altrimenti non ne usciamo più".

A più lungo termine, per il Pd le iniziative per prevenire il grave inquinamento dell'aria riguardano misure di cui parla da sempre come il potenziamento del trasporto pubblico, i finanziamenti per le ristrutturazioni edilizie e dell'impiantistica, per la rigenerazione urbana, per l'efficientamento energetico e per la sostituzione del parco auto, privato e professionale, oltre a regole stringenti per le emissioni degli impianti produttivi. "O guardiamo a uno sviluppo in chiave sostenibile - hanno concluso - o saremo destinati a convivere sempre di più con livelli di smog al limite del sopportabile, con gravi conseguenze per la salute: il particolato, in Italia, fa più di 60mila vittime l'anno".