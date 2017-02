Smog, M5S: necessari interventi coraggiosi del Comune di Milano

Milano, 1 feb. (askanews) - "L'aria in città continua a essere irrespirabile: la salute dei milanesi deve tornare a essere la priorità per il sindaco e la sua giunta. Invece, l'unica cosa che Sala e i suoi sono stati bravi a fare finora è continuare a ripeterci che oggi la qualità dell'aria è migliorata rispetto a 10 anni fa e che i provvedimenti in via di approvazione, la 'Low Emission Zone' su tutti, garantiranno risultati positivi in termini di riduzione dell'inquinamento". E' quanto ha dichiarato la capogruppo del M5S al Comune di Milano, Patrizia Bedori, sottolineando che "anche oggi le concentrazioni di Pm10 fanno registrare valori ben oltre la soglia di guardia, addirittura tre volte tanto".

"I divieti messi in atto e, presumibilmente, anche le piogge che dovrebbero arrivare in città, non sono sufficienti per risolvere questo problema che, ormai, è diventato strutturale" ha continuato Bedori, aggiungendo che "per questo, l'Amministrazione deve farsi carico di scelte coraggiose, attuando provvedimenti che contrastino in qualsiasi modo lo smog e l'inquinamento, anche se dovessero risultare impopolari".

Il sindaco Sala faccia sentire la sua voce e chieda con forza che Regione Lombardia applichi la normativa che riguarda i provvedimenti antismog in tutta la regione, senza aspettare che siano i singoli Comuni ad applicare su base volontaria le linee d'intervento" ha proseguito l'esponente pentastellata, concludendo che "Milano diventi una città all'avanguardia anche per la sensibilità alle tematiche ambientali e sia il traino per un ripensamento globale su una mobilità realmente sostenibile e quindi su un netto miglioramento della qualità dell'aria".