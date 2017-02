Smog Lombardia, pm10 in diminuzione in gran parte Regione

Milano, 4 feb. (askanews) - Le piogge diffuse di ieri hanno determinato in tutta la regione Lombardia una ulteriore diminuzione delle concentrazioni di PM10, in particolare nelle zone in cui sono state più intense. Di conseguenza - si legge in una nota di Arpa Lombardia - mentre nel resto della Lombardia la soglia è stata rispettata con qualche isolata eccezione (57 µg/m³ a Milano-Senato, 51 µg/m³ a Treviglio e Osio Sotto, 59 µg/m³ a Brescia-Villaggio Sereno), i valori sono risultati ancora sopra al limite di 50 µg/m³ nella parte meridionale della regione - pavese, lodigiano, cremasco e mantovano - dove le precipitazioni sono state più deboli.

Tutte le province sono rientrate dal superamento della seconda soglia, pari a 70 µg/m³, per l'applicazione del Protocollo Aria regionale. La prima soglia di 50 µg/m³ è stata superata per il 18° giorno consecutivo in provincia di Cremona, mentre in quella di Lodi i giorni consecutivi sono stati 16 e di Pavia 15. Sotto soglia, tutte le altre province.

Il Servizio Meteorologico dell'Agenzia prevede per oggi tempo perturbato e precipitazioni nella prima parte della giornata, soprattutto nei settori orientali, e condizioni da generalmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Per domenica sono previste precipitazioni più intense e diffuse, soprattutto nella parte meridionale della pianura, e condizioni ancora favorevoli alla dispersione degli inquinanti.