Milano, 5 gen. (askanews) - Inquinamento in forte calo a Milano e in Lombardia: l'arrivo dell'aria fredda e del vento ha fatto abbassare il livello di Pm10 sotto il limite di 50 micro grammi per metro cubo quasi ovunque, come certificano i dati rilevati il 4 gennaio dall'Arpa. Nelle centraline di Milano Verziere e Milano Pascal il Pm10 registrato è di 45 e 57, ad Arese dove nei giorni scorsi si era raggiunto il picco regionale è a 50. In provincia di Milano si toccano comunque i valori regionali più alti con 64 e 59 a Robecchetto e Magenta, mentre nel resto della Lombardia si resta sotto il limite.

Con il calo dei valori del Pm10 si interrompe la serie negativa di giorni di sforamento che proseguiva dal 30 dicembre del 2016 e dunque per ora viene scongiurato l'avvio delle misure anti smog: al settimo giorno consecutivo di superamento dei limiti si attiva infatti il "Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento" promosso dalla Regione e da Anci Lombardia e a cui il Comune di Milano aderisce. Il picco di Pm10 si era toccato a Capodanno, con valori 3 volte superiori ai limiti anche a causa dei botti.

I valori registrati confermano quanto previsto dall'Arpa nei giorni scorsi con l'arrivo delle nuove condizioni meteo: sulla regione da questa notte soffiano venti da moderati a forti da nord, che hanno pulito l'aria e fatto scendere lo smog.