Milano, 22 feb. (askanews) - I livelli di smog a Milano e hinterland sono in calo ma restano sopra il limite di 50 micro grammi per metro cubo previsto dal protocollo regionale sulla qualità dell'aria. Nella giornata del 21 febbraio l'Arpa Lombardia ha rilevato un valore di Pm10 pari a 65 nella centralina di Milano Pascal, 62 in quella di via Senato e 59 al Verziere. Valori in netto calo rispetto ai picchi di oltre 90 del giorno prima in città. Ad Arese il livello di Pm10 era di 55, a Pioltello-Limito di 59. L'inquinamento resta elevato anche nel resto della Lombardia: il picco ieri è stato registrato a Como Centro con 83 micro grammi per metro cubo.