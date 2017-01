Milano, 10 gen. (askanews) - Con la ripresa a pieno regime delle attività dopo la pausa natalizia, torna a salire la concentrazione di polveri sottili nell'aria a Milano e hinterland. Dopo i minimi da metà della scorsa settimana, il nove gennaio il Pm10 ha superato la soglia limite di 50 microgrammi al metrocubo ovunque: in via Senato la centralina dell'Arpa ha rilevato 82 microgrammi al metrocubo, in via Pascal 83 e al Verziere 68. Nell'hinterland è Arese che registra il picco con 102 mg/mc. Oltre il limite anche in Brianza con un punto massimo a Meda (92). Valori simili, oltre il consentito, anche nel Varesotto, Comasco e Lecchese.

Oggi sono attese nevicate molto deboli e intermittenti, tra il tardo pomeriggio e la sera, "con accumuli sulle zone pedemontane, Prealpi e Oltrepò pavese per un massimo di 5 centimetri, e per lo più inferiori al centimetro sulla pianura", secondo le previsioni dell'Arpa.