Smog, a Lombardia Pm10 ancora in calo nella giornata di domenica

Milano, 6 feb. (askanews) - La pioggia insieme ai blocchi del traffico in vigore nei giorni scorsi hanno decisamente abbattutto i livelli di concentrazione di Pm10 nell'aria in Lombardia. Il bollettino giornaliero dell'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, nella giornata di domenica a Milano riporta 46 microgrammi al metrocubo di Pm10 a Pascal, 35 a Senato e 20 al Verziere. Valori compresi tra 29 e 15 microgrammi al metrocubo in provincia di Monza e Brianza, tra 20 e 12 in provincia di Varese, 15 a Como, 24 a Merate.

Già nella giornata di sabato le centraline dell'Arpa avevano fatto registrare per il secondo giorno consecutivo un calo delle polveri sottili disperse nell'aria al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metrocubo, facendo sospendere a Milano i divieti previsti dal primo e secondo livello del "Protocollo regionale sulla qualita' dell'aria" al quale il Comune di Milano ha aderito proprio a partire da lunedì.

Le condizioni atmosferiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti, fa sapere il Servizio meteorologico dell'Agenzia, si protrarranno oggi per tutta la giornata.