Milano, 26 dic. (askanews) - Non si arresta l'attività di contrasto del falso monetario dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano che, a pochi giorni di distanza dalla scoperta a Melegnano (MI) di un centro di produzione di valuta contraffatta, hanno arrestato un 30enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato sorpreso dai militari del Nucleo Radiomobile del capoluogo lombardo all'interno di un esercizio di via Marco d'Oggiono, mentre tentava di smerciare una banconota da 100 euro contraffatta. Lo straniero, immediatamente perquisito, è stato trovato in possesso di altri 8 esemplari del medesimo taglio. E' chiamato a rispondere di spendita di cartamoneta falsa.

L'operazione è stata portata a termine dai Carabinieri che già nel m arzo scorso avevano bloccato in via Padova un marocchino 61enne, evaso dagli arresti domiciliari, trovandolo con 2.500 euro, in tagli da 50 e da 100, tutti falsi. La successiva perquisizione domiciliare aveva permesso il sequestro di altri 15.500 euro, egualmente contraffatti. Successivamente, a giugno, i Carabinieri della Stazione di Peschiera Borromeo (MI) hanno arrestato 3 cittadini svizzeri, rispettivamente di 21, 26 e 30 anni, sorpresi in possesso di altri 50 mila euro, in banconote da cento, tutte di buona fattura, ma identificate come non genuine per il ripetersi del numero seriale. Pochi giorni dopo è toccato a una cittadina marocchina 24enne, sconosciuta alle forze di polizia, irregolare sul territorio nazionale, sorpresa con 17 banconote da 20 euro contraffatte.

Ad agosto, i Carabinieri della Stazione di Settimo Milanese (MI), intervenendo per una lite in famiglia, avevano notato all'interno di un'abitazione la presenza di un insolito numero di banconote da 10 euro. Anche in quel caso, la verifica sui biglietti aveva permesso di constatare che tutti riportavano lo stesso numero di serie.