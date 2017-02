Importata dall'Olanda e rivenduta in zona Busto Arsizio/Legnano

Roma, 9 feb. (askanews) - Alle prime luci dell'alba i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di 5 cittadini dell'est europeo dimoranti nei centri abitati di Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Peschiera del Garda. L'organizzazione, che aveva la sua base logistica nel territorio a sud della Provincia di Varese - precisamente nella zona di Busto Arsizio e Castellanza - importava cocaina dall'Olanda all'area di Busto Arsizio/Legnano, per poi distribuirla ai pusher di strada per lo spaccio così detto al minuto nelle piazze del basso Varesotto/Nord Milanese.

I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 odierne presso il Comando Provinciale Carabinieri di Varese