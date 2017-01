Milano, 18 gen. (askanews) - "Sono vicino agli amici del centro Italia ancora colpito da nuove e terribili scosse di terremoto avvertite in molte Regioni, che rischiano di minare la speranza di una vita normale per persone e famiglie già duramente provate dagli eventi sismici degli ultimi mesi. Ho negli occhi la voglia di ricominciare di tante persone che ho incontrato nei mesi scorsi: a tutti loro va il mio pensiero". E' quanto ha scritto su Facebook, l'ex candidato sindaco del centrodestra a Milano, Stefano Parisi, ricordando che "domenica prossima saremmo dovuti essere a Fermo per 'Megawatt' ma d'accordo con gli amici marchigiani, che con impegno avevano organizzato la conferenza, abbiamo deciso di rinviare".

"Prima viene la necessità di aiutare tante persone in difficoltà o anche solo preoccupate per un'emergenza che sembra senza fine" ha proseguito Parisi, aggiungendo che "serve nell'immediato un piano straordinario che soccorra le persone colpite in questi giorni, anche dal maltempo e dal gelo". "Le scosse di oggi confermano la necessità di un piano di adeguamento antisismico che metta in sicurezza ogni edificio e ogni struttura. È possibile, ed è l'unico modo per salvare la speranza e la vita di tante persone che hanno sofferto abbastanza. Ringrazio e abbraccio gli amici di Fermo: ci rivedremo presto".