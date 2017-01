Milano, 20 gen. (askanews) - "Il nostro elisoccorso, partito ieri mattina da Como, è pienamente attivo nella zone terremotate. Sono già quattro gli interventi effettuati tra stanotte e stamattina per salvare e mettere in sicurezza persone che si trovavano in situazione di pericolo. Ricordo che l'elisoccorso di Como può volare di notte, grazie ai visori notturni, per cui rappresenta una risorsa preziosa date le circostanze". Lo ha annunciato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito agli interventi compiuti dall'équipe dell'Azienda regionale di emergenza e urgenza (Areu), partita ieri a bordo di un elisoccorso diretto nelle zone colpite dal sisma.

"Alle 6,45 il nostro elicottero ha soccorso nel Comune di Castelli (Te), una donna con neonato che rischiava una ipotermia, trasportandoli fuori dall'area critica" ha spiegato Gallera, aggiungendo che "alle 9, sempre a Castelli, l'elisoccorso ha trasportato e messo in sicurezza due anziani che si trovavano in una abitazione isolata, mentre alle 9,15 i nostri medici sono intervenuti per soccorrere una persona colta da disturbo cardiocircolatorio a Crognaleto (Te). Attualmente l'elisoccorso sta trasportando un bambino con febbre alta in zona sicura".

"Ringrazio tutta l'equipe medica, il medico Simone Zerbi e l'infermiere Umberto Piccolo, e il tecnico del soccorso alpino - ha concluso l'assessore - che con grande professionalità stanno lavorando per mettere in sicurezza quanta più gente possibile. Regione Lombardia è pronta a intervenire a inviare altri mezzi e personale qualora necessario".