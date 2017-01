Milano, 3 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato nuovi provvedimenti a favore dei territori in provincia di Mantova colpiti dal terremoto del 2012.

Con l'ordinanza n.273, ha disposto la concessione del contributo di 1.308.480,19 euro per cinque progetti del settore agricolo e la rideterminazione in aumento del contributo per ulteriori 169.800,88 euro per un totale di 1.478.281,07 euro di contributi.

Per il settore del commercio ha disposto la concessione di un nuovo contributo di 153.969,50 e la rideterminazione in aumento del contributo a un secondo beneficiario per ulteriori euro 33.470,70 per il ripristino di edifici danneggiati.

Infine per la ricostruzione abitazioni civili si dà la possibilità, a chi ha visto esclusa la domanda per la ricostruzione della propria abitazione resa inagibile dal sisma in quanto presentata a valere su un'ordinanza precedente, di concorrere comunque per ottenere i fondi.