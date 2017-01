Milano, 12 gen. (askanews) - "Riteniamo molto grave la scelta di Prefettura e Questura di autorizzare il presidio nazifascista di Forza Nuova sabato prossimo presso l'Arco della Pace". Lo ha affermato, in una nota, Sinistra X Milano. "Milano continua e continuerà a essere città Medaglia d'Oro della Resistenza, una città aperta, tollerante, inclusiva, democratica e antifascista - si legge nel comunicato - Per questo, a due settimane dalla Giornata della Memoria, sabato pomeriggio saremo anche noi in piazza alla contromanifestazione organizzata da Anpi. Per dire tutti insieme ancora e sempre no a qualsiasi forma di fascismo nella nostra città".