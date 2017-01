Imbrattata targa in memoria di Dante Coen, morto nei lager

Milano, 25 gen. (askanews) - Sinistra x Milano aderisce alla catena umana organizzata per sabato 28 gennaio dal Municipio 3 di Milano insieme a Ornella Coen, figlia di Dante Coen, e che da via Plinio 20 arriverà fino al Memoriale della Shoah.

Una partecipazione definita "doverosa" dopo che "dei vigliacchi hanno imbrattato con vernice nera la Pietra d'inciampo in memoria di Dante Coen, prelevato dalle SS, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz e assassinato a Buchenwald dalla barbarie nazista" si legge in una nota.

"Non c'è un bel clima a Milano - ha dichiarato Elena Comelli, portavoce di Sinista x Milano - atti vandalici e aggressioni raccontano un crescendo di intolleranza. Anche per questo è importante tener viva la memoria e raccontare, continuamente, la storia. Ben venga il flashmob di sabato e ben vengano tutte le iniziative che aiutano a non dimenticare".