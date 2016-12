Milano, 21 dic. (askanews) - "Proseguono le attività previste per attuare il 'piano periferie' del Comune di Milano. Questa mattina, il sindaco Giuseppe Sala ha tenuto una riunione operativa dedicata al tema, cui hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore ai Lavori pubblici e alla casa, Gabriele Rabaiotti, e il delegato alle Periferie Mirko Mazzali.

"Ho chiesto la garanzia di partire dal quartiere Giambellino-Lorenteggio e che le prime gare, che si andranno ad unire agli interventi di ricostruzione delle case di via Lorenteggio 181 e alla riqualificazione dello spazio pubblico di una parte di via Giambellino, siano lanciate nella primavera del 2017" ha spiegato il sindaco al termine dell'incontro, ribadendo "considero la questione periferie prioritaria e per questo ho incaricato il direttore generale del Comune di Milano, Arabella Caporello, di coordinare personalmente il team di lavoro già costituito per garantire la realizzazione del piano di riqualificazione nei tempi, con le modalità e risorse definite".