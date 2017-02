Roma, 9 feb. (askanews) - "I settori del vino e del beverage mondiale avranno da quest'anno per la prima volta un'unica grande vetrina internazionale dedicata all'esposizione di macchinari, attrezzature, prodotti e soluzioni per la produzione, l'imbottigliamento e il confezionamento. Gli eventi fieristici leader internazionali di settore, per l'enologia Simei - e per l'industria del beverage e del liquid food - Drinktec- lavoreranno in sinergia grazie ad un accordo di partnership strategica ad ampio respiro che nel 2019 riporterà in Italia Simei insieme a Drinktec, dopo questa esperienza a Monaco. E così gli operatori e gli imprenditori del vino e del beverage avranno la possibilità di incontrare e conoscere le ultime frontiere dell'innovazione, in un comparto industriale estremamente dinamico e competitivo".

Così Paolo Castelletti, Segretario Generale di Unione Italiana Vini (UIV), è intervenuto oggi Insieme a Petra Westphal - Exhibition Group Director di Messe München - e Davide Galli - Direttore Generale di Monacofiere, durante la presentazione della 27esima edizione di SIMEI, la più importante fiera internazionale delle tecnologie per enologia e imbottigliamento, che si svolgerà dall'11 al 15 settembre 2017 a Monaco di Baviera, in concomitanza con drinktec, fiera leader del liquid food e beverage.