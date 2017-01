Milano, 30 gen. (askanews) - L'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, ha sottoscritto oggi con il generale di brigata, Michele Cittadella, comandante militare esercito Lombardia e il generale di Brigata aerea, Silvano Frigerio, rappresentante del comando di presidio dell'Aeronautica militare, un Protocollo d'Intesa che estende a tutte le forze armate possibilità di viaggiare gratuitamente su tutti i treni regionali anche quando non indossano la divisa o sono fuori servizio.

"Pur non essendo la sicurezza una materia di competenza regionale - ha affermato Sorte - stiamo facendo di tutto per garantire spostamenti più tranquilli agli oltre 700.000 pendolari che, quotidianamente, si spostano sui nostri treni. E' anche un giusto riconoscimento a chi, tutti i giorni, si prodiga a difesa della patria".

Sorte ha anche ricordato i provvedimenti già adottati. "A dicembre abbiamo sottoscritto un Protocollo da 6,1 milioni di euro che consentiva alle Forze dell'ordine di spostarsi su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale lombardo e stanziato altri 3 milioni di euro per il presidio di guardie giurate armate sui treni e nelle stazioni".

"Questo accordo - ha detto Cittadella - va a rinforzare l'impegno dei militari dell'esercito già presenti in Lombardia. A Milano, in particolare, sono impegnati 800 militari dell'esercito italiano nell'operazione 'Strade sicure'. Il Protocollo è ulteriormente importante perché, estendendo la possibilità di viaggiare gratuitamente anche a chi è in borghese, non dà punti di riferimento a eventuali malintenzionati. Allo stesso tempo, i militari hanno la possibilità di intervenire più rapidamente senza svelare la propria ubicazione e identità".

"Tutto il personale - ha spiegato Frigerio - può essere chiamato a dare supporto agli operatori di bordo perché, come prevedono le norme, i militari delle Forze armate possono essere chiamati a operare come agenti di pubblica sicurezza laddove richiesto dalle Forze dell'Ordine.

Critica la posizione di Sel sulla questione: "Il centrodestra lombardo non ci venda come propaganda sulla sicurezza una misura che rappresenta di fatto un benefit. Sul quale si può certo discutere, ma soltanto per quello che è", ha detto Chiara Cremonesi, capogruppo di Sel in Regione. "Credo che le priorità per i pendolari siano altre, a partire dai mille disagi quotidiani mai risolti. Comunque, e ne dubito, se i biglietti gratis davvero produrranno un'impennata nella presenza sui treni di forze armate fuori servizio come le dichiarazioni varie dall'assessore in giù lascerebbero intendere, vorrà dire che anche molti militari potranno toccare con mano le condizioni improponibili dei viaggi ferroviari nella nostra regione".