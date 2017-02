Milano, 15 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha incontrato, questo pomeriggio, a Palazzo Lombardia, il nuovo prefetto di Milano Luciana Lamorgese. L'incontro si è svolto "in un clima di grande cordialità - si legge in un comunicato di Lombardia Notizie - e ha toccato questioni relative a sicurezza, immigrazione, anche alla luce dei contenuti del nuovo decreto del Governo, e case popolari. Tutti temi - prosegue la nota - che saranno approfonditi in altrettanti tavoli tecnici presso la Prefettura". "Sono molto soddisfatto dell'esito dell'incontro - ha commentato Maroni - e della reciproca volontà di collaborare nell'interesse dei cittadini e della loro sicurezza".