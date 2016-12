Il loro impegno decisivo per convivenza serena in giorni di festa

Milano, 31 dic. (askanews) - "In queste ultime ore del 2016 il pensiero della Regione Lombardia va a tutti gli uomini delle Forze dell'ordine e dell'esercito che stanno presidiando le nostre città per permettere ai cittadini lombardi e italiani di trascorrere una fine d'anno serena e tranquilla al riparo da eventuali attacchi del terrorismo e della criminalità che tanto dolore e preoccupazione hanno destato in tutti noi. Fare sentire la vicinanza delle istituzioni come quella regionale credo che sia il modo migliore per augurare loro un proficuo e felice 2017". A dirlo Gustavo Cioppa, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia ricordando il lavoro che Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forze Armate tanno compiendo nella giornata di oggi a Milano e in tutta la Regione.

"Il loro impegno è decisivo per la convivenza serena in questi giorni di festa - prosegue Cioppa - e la professionalità dimostrata in queste settimane è la migliore garanzia per tutti noi amministratori e cittadini. Un incitamento e un ringraziamento sentito va anche a quegli uomini dell'intelligence che, rinunciando al loro tempo privato, si stanno dedicando alle delicate indagini per estirpare la mala pianta del terrorismo proprio nella nostra regione".