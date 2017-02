Milano, 14 feb. (askanews) - Poco prima delle 18 di ieri una ragazza milanese di 17enne è stata travolta e uccisa da un tir dopo essersi lanciata dall'auto guidata padre che stava viaggiando lungo la Cassanese, tra Segrate e Pioltello, nel Milanese. La ragazza è morta sul colpo, mentre il padre, che si è fermato sulla corsia d'emergenza per dare l'allarme, è stato ricoverato all'ospedale di Melzo in stato di forte choc. La ragazza era in cura per problemi di depressione e dai primi accertamenti svolti dai vigili di Segrate e dai carabinieri non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario, quindi di un suicidio.

Secondo quanto riferito dal papà, un 56enne, la giovane si sarebbe improvvisamente slacciata la cintura, avrebbe aperto la portiera dell'auto e si sarebbe buttata sull'asfalto della strada provinciale, dove è stata travolta dal mezzo pesante che sopraggiungeva. L'autista del tir non si è fermato ma non è escluso che non si sia accorto di averla investita. Al vaglio degli investigatori dell'Arma ci sono i filmati delle telecamere di sicurezza e le testimonianze di alcuni automobilisti, oltre al racconto disperato del genitore con cui la ragazza stava tornando a casa a a Pozzuolo Martesana (Milano).