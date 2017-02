Sgominata banda spacciatori in risaie della Lomellina: 3 arresti

Milano, 15 feb. (askanews) - I carabinieri di Vigevano, in provincia di Pavia, hanno sgominato una banda che spacciava eroina e cocaina nelle risaie della Lomellina: 3 marocchini sono stati arrestati e sequestrati quasi 2 etti tra eroina e cocaina.

L'operazione "Riso amaro" è scattata la mattina del 30 gennaio, dopo quasi tre mesi di servizi di osservazione e controllo. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Pavia, Andrea Zanoncelli, sono iniziate grazie alle segnalazioni di alcuni agricoltori e di un sindaco di un comune coinvolto, che avevano notato un via vai di persone insolito per quelle zone. I carabinieri hanno ricostruito il percorso che i 3, con vari domicili tra Milano in zona Giambellino, Corsico e Vigevano, facevano ogni giorno per recarsi al lavoro e quando hanno avuto la certezza che avevano della droga da piazzare sono intervenuti.

Dalla metà del mese di settembre 2016 la campagna della Lomellina è stata invasa da spacciatori magrebini provenienti dall'hinterland milanese che hanno creato numerose zone di spaccio nei pressi di alcune risaie, con centinaia i clienti, tra cui almeno 10 minorenni già dipendenti da cocaina ed eroina.

